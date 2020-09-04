Лукашенко боится белорусов, поэтому бегает с автоматом, – член Координационного совета

Александр Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, боится участников протестов.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что именно по этой причине его можно увидеть с автоматом.

Она заявила, что, когда участники протестов собираются вместе, они чувствуют в себе невероятную силу.

"В этот момент я понимаю, что единственный, кто боится, – это как раз Лукашенко, который надевает на себя автомат, окружает себя цепью ОМОНа и бегает по своей резиденции", – отметила Колесникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли новое фото с автоматом Александра Лукашенко, с которым тот появился на территории своей резиденции.

Это уже не первый подобный случай, когда он появился на публике с оружием.