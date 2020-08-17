Лукашенко – белорусам: можем превратить страну в санитарный кордон, хотите реакции России?

Кирилл Лютый Мир 23:23, 17.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что протесты в стране могут превратить ее в "санитарный кордон" против России.

Об этом Лукашенко заявил на выступлении перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Он также опасается реакции Кремля на события в стране.

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху... Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?" – сказал он.

При этом Лукашенко уверен, что новый президент не продержится долго на посту: "Если я уйду, вы и следующему будете кричать "Уходи". И рано, через два-три года".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Мэр Умани пришел на Банковую со спальным мешком: требует встречи с Зеленским. Видео

Пока меня не убьете – выборов не будет, – Лукашенко

Мэр Умани заявил о готовности перекрыть въезд для хасидов. Видео

Кравчук заявил о желании Путина закончить войну на Донбассе и "слезы российских матерей"

Берцы были красными от крови, – прошедший плен участник боев за Иловайск