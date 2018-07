"Лучший в мире!" Трамп внезапно рассыпался в похвалах Путину

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера России Владимира Путина с проведением чемпионата мира по футболу, назвав его одним из лучших турниров за все время соревнований.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter после завершения решающего матча финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2).

Трамп также поздравил победителя чемпионата - Францию - и назвал ее игру на поле экстраординарной.

"Поздравляю Францию, которая сыграла экстраординарный футбол, выиграв чемпионат мира по футболу 2018 года. Кроме того, мои поздравления президенту Путину и России за проведение поистине великого турнира Кубка мира - одного из лучших за все время!" - написал президент Соединенных Штатов.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!