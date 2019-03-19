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"Лучше бы помолчал!" Лаврова взбесило заявление Волкера о НАТО

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Литва, Латвия и Эстония после вступления в НАТО стали якобы "лидерами русофобов в западном мире".

Такое заявление дипломат сделал в ответ на слова спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера, который выразил мнение, что присоединение стран Прибалтики к Альянсу пошло на пользу Москве.

"Курт Волкер постоянно делает заявления по куда более широким темам, чем украинское урегулирование. Если под "миром" предполагается политика Латвии и Эстонии по увековечиванию безгражданства, вытеснению русского языка, регулярные неонацистские марши, потакания националистам и стимулирование раскола общества на радикалов и антифашистов, то я сильно сомневаюсь, что подобный "мир" выгоден для России", — заявил Лавров.

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По словам Лаврова, НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию в свой состав, якобы обещал России, что эти государства "успокоятся и будут жить с Россией по-добрососедски, в мире и дружбе", но в итоге стали "одними из лидеров русофобов в западном мире".

"Поэтому о выгоде для России господин Волкер лучше бы помолчал. Для нас выгодна такая ситуация, которая будет объединять все страны нашего общего континента", — добавил он.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров пожаловался на отношение США, заявив, что с Россией якобы пытаются вести диалог с позиции силы или как с младшим.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Курт ВолкерСергей Лавров
Место
Россия
Тег
НАТО
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Комментарии
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кирик вадим
кирик вадим
Отличный троллинг , Волкер ))) Это пошло расее на пользу, теперь только зубами клацает и сделать ничего не может )
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Сумна коняка заржала...
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3
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Борисс Робот
Борисс Робот
не убедил... если бы заржал... тогда может быть...
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