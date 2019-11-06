Помпео внезапно передумал ехать в Украину: раскрыты детали

Госсекретарь США Майк Помпео якобы внезапно отменил свой визит в Украину из-за расследования по делу возможного импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера сообщил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Помпео отменил свой визит в Украину. Это произошло на прошлой неделе через два дня после того, как было предложено", – написал он.

Помпео внезапно передумал ехать в Украину

По словам Лещенко, Пайфер указал в своих записях по итогам встреч в Украине, что Киев выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео и связывает это именно с импичментом Трампа.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

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