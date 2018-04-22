"Ловушка Ким Чен Ына": у Трампа не поверили в отказ КНДР от ядерного оружия

Советники президента США Дональда Трампа скептически отнеслись к заявлению северокорейского лидера Ким Чен Ына об отказе от ядерных и ракетных испытаний.

Вашингтон опасается, что Ким Чен Ын хочет "создать видимость" готовности идти на компромисс.

"Диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать отказаться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров", - рассказали представители Белого дома для The Washington Post.

Отмечается, таким образом Северная Корея стремится получить послабления экономических санкций, введенных против нее США.

В частности, говорится, что прошлые разы КНДР нарушила обещание о прекращении ядерных испытаний после отмены санкций.

Как сообщал "Обозреватель", лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Позже президент США Дональд Трамп приветствовал это решение Северной Кореи приостановить ядерные испытания. Как подчеркнул политик, это очень хорошая новость для КНДР и мира.