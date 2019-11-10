"Ловушка дураков": Трамп резко высказался о разговоре с Зеленским

Лидер США Дональд Трамп назвал "идеальным" скандальный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На своей странице в Twitter он обозвал демократов "дураками" за то, что они инициировали процесс импичмента после разговора с Зеленским.
"Звонок к президенту Украины был идеальным. Прочитайте стенограмму! Ничего не было сказано, что было могло бы быть недопустимым. Республиканцы, не попадите в ловушку для дураков, заявляя, что пусть звонок и не идеальный, но и не является основанием для импичмента", – заявил Трамп.
Трамп и Зеленский
The call to the Ukrainian President was PERFECT. Read the Transcript! There was NOTHING said that was in any way wrong. Republicans, don’t be led into the fools trap of saying it was not perfect, but is not impeachable. No, it is much stronger than that. NOTHING WAS DONE WRONG!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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