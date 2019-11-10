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10 ноября • обновлено в 22:58
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"Ловушка дураков": Трамп резко высказался о разговоре с Зеленским

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Лидер США Дональд Трамп назвал "идеальным" скандальный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На своей странице в Twitter он обозвал демократов "дураками" за то, что они инициировали процесс импичмента после разговора с Зеленским.

"Звонок к президенту Украины был идеальным. Прочитайте стенограмму! Ничего не было сказано, что было могло бы быть недопустимым. Республиканцы, не попадите в ловушку для дураков, заявляя, что пусть звонок и не идеальный, но и не является основанием для импичмента", – заявил Трамп.

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Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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