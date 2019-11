"Ловушка дураков": Трамп резко высказался о разговоре с Зеленским

Лидер США Дональд Трамп назвал "идеальным" скандальный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На своей странице в Twitter он обозвал демократов "дураками" за то, что они инициировали процесс импичмента после разговора с Зеленским.

"Звонок к президенту Украины был идеальным. Прочитайте стенограмму! Ничего не было сказано, что было могло бы быть недопустимым. Республиканцы, не попадите в ловушку для дураков, заявляя, что пусть звонок и не идеальный, но и не является основанием для импичмента", – заявил Трамп.

The call to the Ukrainian President was PERFECT. Read the Transcript! There was NOTHING said that was in any way wrong. Republicans, don’t be led into the fools trap of saying it was not perfect, but is not impeachable. No, it is much stronger than that. NOTHING WAS DONE WRONG!