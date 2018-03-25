"Лондон гудбай?" В Британии "взялись" за зама Медведева

Международная общественная организация "Transparency International" обратилась к правительству Великобритании с просьбой инициировать расследование против вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Вопрос касается его имущества в туманном Альбионе, пишут "Регионы России".

По данным "Transparency International", российский чиновник владеет в британской столице квартирой стоимостью более миллиона фунтов стерлингов, а владельцы недвижимости, стоимость от 50 тысяч фунтов, согласно британскому законодательству, обязаны отчитаться о происхождении этих денег.

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Кроме того, стоимость квартиры, утверждают общественники, явно превышает задекларированные Шуваловым в туманном Альбионе доходы, причем – в разы.

Следующий шаг после запроса "Transparency International" может стать крайне болезненным для Игоря Шувалова, отмечает издание. "Лондон, гудбай?" - иронизируют журналисты.

Как сообщал "Обозреватель", в Подмосковье замуровали окна в жилом доме, чтобы его жителям не был виден дворец заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова.