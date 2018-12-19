''Ломать через колено'': раскрыты планы России на Беларусь

России не удастся безболезненно интегрировать Беларусь в свой состав, так как после аннексии Крыма Минск рассматривает Москву как серьезную угрозу.

Такое мнение в блоге на "Крым. Реалии" высказал политический эксперт, известный журналист Виталий Портников. Он отметил, что амбиции президента РФ Владимира Путина несут уже не теоретическую, а практическую угрозу "и интересам режима, и интересам самой белорусской государственности".

"Возникает вопрос — а зачем это Кремлю? Зачем очередное переформатирование российской государственной структуры, очередной недосоветский Союз, очередная декорация "братства и единства" при очевидном нежелании руководства Беларуси участвовать в этом сомнительном строительстве?" — спрашивает журналист.

Александр Лукашенко и Владимир Путин ТСН

По его словам, "политический и электоральный потенциал" аннексии Крыма Россией исчерпан, в то же время "весь смысл диалога, который российская власть ведет с обществом, это "какую страну потеряли", "крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века" и "скоро все вернется".

"Так вот, возвращать уже нечего — кроме Беларуси. Сама идея интеграционных отношений с этой страной как бы подразумевает, что ее можно присоединить безболезненно, без особых политических, экономических и военных затрат. Но это отнюдь не самая реалистическая оценка ситуации", — написал Портников.

Как отметил он, даже намек на покушение на белорусский суверенитет воспринимается куда болезненнее, чем до 2014 года, из-за чего Москве не удастся интегрировать страну областями.

"Москве придется ломать Беларусь через колено на глазах всего мира", — подчеркивает блогер.

Иллюстрация eurasia.expert

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.