"Лох-несское чудовище - 2": в Британии найдены останки безглазого "речного монстра"

В британском Ливерпуле на берегу реки Мерси были обнаружены останки неизвестного животного, напоминавшего доисторическое чудовище.

Останки обнаружил 28-летний мойщик окон Шон Холл, когда прогуливался с коллегой по берегу реки, сообщает Daily Mirror.

"Мы думали, что оно попало в беду, и решили проверить, не сможем ли помочь ему вернуться в море. Но оно было мертвое", — сказал он.

Liverpool Echo WS

У неизвестного существа есть клыки, однако отсутствовали глаза. По словам Холла, ему показалось, что глаз у существа не было изначально. Сама находка напомнила ему доисторического речного монстра.

Мужчина обзвонил организации, занимающиеся охраной животных, чтоб сообщить о находке. Специалисты не смогли установить, какому существу принадлежат останки из-за их сильного разложения.

Морской биолог Леони Робинсон из Ливерпульского университета отметил, что этим существом может быть кто угодно — от морской свиньи до рыбы-гренадера. В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными допустили, что это останки какого-то китообразного.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американка заявила, что ей удалось снять на видео Лох-несское чудовище с детенышами.