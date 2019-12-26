С воздуха, земли и моря! Ливия попросила Эрдогана ввести войска

В четверг, 26 декабря, правительство Ливии попросило у Турции военной поддержки "с воздуха, земли и моря", чтобы отразить наступление восточных сил на столицу страны Триполи.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters. В Стамбул был отправлен официальный запрос.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов уже в следующем месяце направить войска в Ливию, чтобы защитить столицу страны.

Ливия попросила Эрдогана ввести войска

Отметим, в последние дни конфликт в Ливии обострился. В связи с этим Турция ратифицировала соглашение, которое позволяет ей поставлять военную помощь окруженному правительству в Триполи.

Ситуация в Ливии такая: в Бенгази на востоке действует одно правительство, его поддерживают арабские страны, в Триполи на западе – другое, созданное при поддержке ООН и ЕС, его поддерживает и Турция.

Восточным властям помогает армия генерала Халифы Хафтара, которая последние месяцы пытается захватить Триполи. Его поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иордания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

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