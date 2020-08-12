Литва заявила об угрозах Тихановской и потребовала перевыборов в Беларуси

Литва потребовала от властей Беларуси провести новые выборы президента, поскольку прошедшие не были демократичными.

С таким заявлением в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 12 августа выступил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

Также он рассказал о том, что главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская восстанавливается после стресса, после чего она определится со своими дальнейшими планами.

Линкявичюс отметил, что она получала угрозы в Беларуси. "Я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты", – сказал он.

Также глава МИД призвал Минск прекратить насилие в отношении демонстрантов, отпустить задержанных, в том числе Бабарико и Тихановского, а также начать диалог с людьми.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план решения кризиса в Беларуси и готовы выступить посредниками по урегулированию конфликта.

"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", – цитирует ТАСС главу государства.

В противном случае, он пригрозил введением европейских и национальных санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 12 августа, в Беларуси продолжились протесты против результатов выборов президента, в которых победил Александр Лукашенко.

В Евросоюзе отказались признавать результаты выборов, назвав их несвободными и несправедливыми.