Литва разрешила Тихановской год жить в стране: ее свободе угрожали

Борис Бондарь Мир 15:32, 11.08.2020 Обновлено: 15:32, 11.08.2020

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая во вторник в Литву, может находиться на территории республики в течение года.

Об этом 11 августа сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он уточнил, что страна выдала Тихановской визу на один год.

Дипломат также объяснил, почему женщина покинула Беларусь.

"Тихановская столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси, если она не уедет", – заявил Линкявичюс.

Он уточнил также, что Тихановская выехала в Литву вместе с главой своего штаба Марией Мороз.

Глава МИД Литвы заявил о возможности введения санкций против белорусских чиновников, применивших силу против мирных протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

В Киеве подожгли Tesla экс-главы ОП Богдана. Эксклюзив

В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" с Тищенко перед выборами мэра Киева

Появилось видео поджога Tesla Богдана: машина сгорела дотла

Дочке Путина вкололи вакцину от COVID-19, против которой выступили ученые

Зеленский подписал закон о казино. Как в Украине легализовали игорный бизнес