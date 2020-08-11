Литва разрешила Тихановской год жить в стране: ее свободе угрожали

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая во вторник в Литву, может находиться на территории республики в течение года.

Об этом 11 августа сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он уточнил, что страна выдала Тихановской визу на один год.

Дипломат также объяснил, почему женщина покинула Беларусь.

"Тихановская столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси, если она не уедет", – заявил Линкявичюс.

Он уточнил также, что Тихановская выехала в Литву вместе с главой своего штаба Марией Мороз.

Глава МИД Литвы заявил о возможности введения санкций против белорусских чиновников, применивших силу против мирных протестующих.

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