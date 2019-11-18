Плечом к плечу с Украиной: в ЕС открыто выступили против Путина

Глава Сейма Литвы Викторас Працкетис призвал свою страну и весь Европейский Союз встать на защиту Украины из-за агрессии России.

Свою позицию он выразил во время совместного брифинга со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, который прошел после их встречи в Киеве в понедельник, 18 ноября, пишет "Укринформ".

"Вероятнее всего, мы движемся в правильном направлении. Возможно, не так глубоко погружаемся, как хотелось бы, но первое, что мы должны сделать – мы должны обеспечить четкую и постоянную поддержку Украине всеми членами Европейского Союза", – заявил Працкетис.

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Разумков в свою очередь отметил важность такой поддержки. "Я хотел бы поблагодарить за формат "Балтик Плюс", но мы планируем его расширять, и также возможны совместные визиты в другие государства, например в Соединенные Штаты Америки, для поддержки борьбы за территориальную целостность нашего государства и защиты тех базовых ценностей, которые должны существовать в мире", – сказал он.

В то же время глава литовского Сейма заверил Разумкова, что "Литва всегда стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с российской агрессией, поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины".

"Мы всегда поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы никогда не признаем аннексию Крыма и будем поднимать вопрос Украины в рамках разных международных форматов", – подчеркнул он.

Працкетис отметил, что Литва поддерживает "конкретные шаги Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе". "И мы надеемся, что Россия сделает соответственно такие же шаги и отзовет сепаратистов со стороны Донбасса", – добавил он.

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