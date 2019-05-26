Литва избрала нового президента: что он говорил о России и Украине

Экономист и преподаватель университета Гитанас Науседа станет будущим президентом Литвы.

Как передает Delfi, экзит-полы свидетельствуют о том, что банкир набрал порядка 73% голосов, тогда как его оппонент, экс-министр финансов Ингрида Шимоните набрала около 25%.

Несмотря на то, что официальные результаты пока не объявлены, кандидат от консерваторов уже признала свое поражение и поздравила оппонента с победой.

Интересно, что в первом туре голосования кандидатов разделил всего 1% голосов, но Науседа был не в лидерах.

Шимоните и Науседа bnn-news.ru

Что касается отношения будущего президента Литвы к Украине и России, он высказывается в отношении Москвы менее прямолинейно, чем его конкурентка, но называет политику Кремля агрессивной.

По его мнению, отношения у Литвы с Россией могут измениться только в том случае, если российское правительство начнет соблюдать Минские соглашения, а вот Беларуси он готов дать шанс.

Визитов в Москву Науседа не планирует, но и полностью прерывать связи не хочет - особенно в вопросах торговле.

"Полагаю, что связи с русскими людьми должны стать нашим важнейшим приоритетом, так как с этими людьми нам предстоит жить и тогда, когда срок полномочий нынешнего кремлевского руководителя закончится", - сказал он.

Гитанас Науседа Baltnews

Как сообщал OBOZREVATEL, последние десять лет президентом Литвы была Даля Грибаускайте и по законодательству ей нельзя было баллотироваться в этот раз. Ранее Грибаускайте ярко приструнила кремлевских пропагандистов на саммите НАТО в Брюсселе, которые пытались вытянуть из нее слова о том, что ее страна боится Россию.

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