Литва исключила Украину из списка стран риска

Литва обновила список стран, после посещения которых требуется 14-дневная самоизоляция, исключив из него Украину.

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Как сообщила канцелярия сейма Литвы, новый список был представлен 17 июля и начал действовать с 20 июля.

Теперь жителям Литвы, которые вернулись из Украины, самоизоляция не нужна.

В то же время страна ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав Украины обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией COVID-19.

В частности, к странам так называемой зеленой зоны отнесли Турцию, Египет, Албанию, Болгарию, Чехию, Сербию, Хорватию, Польшу, Грецию, Венгрию и Латвию.

Тогда как к "красной" принадлежат США, Армения, Израиль, Черногория, Россия, Молдова, Казахстан и Беларусь.