Опять "нацисты": страна-друг Украины вышвырнула пропагандистку Путина

Корреспондентку российского пропагандистского телеканала "Звезда" Юлию Шатилову депортировали из Литвы.

В пятницу, 31 января, ее задержали в аэропорту Вильнюса во время паспортного контроля, сообщается на сайте канала.

Оказалось, что журналистке аннулировали шенгенскую визу. В посольстве РФ подтвердили, что корреспондентка покинула Литву и возвращается в Москву.

"Ее действительно задержали в аэропорту Вильнюса. Она въезжала на территории Литвы по визе Латвии. Латвия аннулировала визу. Она ехала снимать программу "Главное с Ольгой Беловой", – рассказала пресс-служба "Звезды".

Пропагандистское издание отметило, что девушка пять часов провела в зоне пограничного контроля аэропорта.

Причиной инцидента СМИ назвало предыдущий материал пропагандистки, в котором она сообщала о "нацисткой символике" на одной из акций в Риге.

Сама журналистка по этому поводу сделала странное заявление, утверждая, что в стране "поднимает голову национализм".

"Как сказано в документе, выданном мне пограничным контролем Литвы, моя виза была аннулирована в начале декабря. Это как раз после выхода моего резонансного репортажа о факельных шествиях в центре Риги, на которых все чаще можно увидеть флаги потомков сторонников нацистов.

Вывод напрашивается сам собой – в Латвии поднимает голову национализм и бесцеремонно нарушаются права русскоязычного населения. Видимо в отместку за этот и другие репортажи, латвийские власти нашли лазейку", – сказала Шатилова.

Юлия Шатилова пояснила депортацию из Литвы Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ираке был убит внештатный репортер-оператор Сааф Гали, который сотрудничал с российскими пропагандистскими изданиями.

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