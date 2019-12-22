"Лица 2019 года": The Week потроллил Трампа, Путина и Зеленского новой обложкой

Известное издание The Week, которое выходит в Великобритании и США, выпустило очередной номер журнала, посвятив его "Лицам 2019 года". На обложке изобразили острую карикатуру на лидеров мировой политики и общественных деятелей, среди которых оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Также "лицами-2019" стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, эко-активистка из Швеции Грета Тутенберг, американский баскетболист Леброн Джеймс, глава КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генпрокурор США Уильям Барр.

При этом, большинство политиков изображены, играя в снежки на фоне Кремля, а Путин в роли Санта-Клауса скинул "подарок" и улетает на оленях. Сюрприз от "Санты", которым является ядерная ракета, на карикатуре не могут поделить Трамп и Зеленский.

Обложка нового номера журнала The Week Telegram Skabeeva

На стеб британского издания тут же отреагировали российские пропагандисты Владимир Корнеев и Ольга Скабеева, опубликовав фото обложки в Telegram.

"И даже Грета", – прокомментировала Скабеева.

Корнилов же "порадовался" попаданию на обложку украинского президента. "Зеленский может быть доволен. Он все-таки попал на финальную обложку года в американском журнале (The Week) вместе с Путиным и Трампом. Ну, и кто выиграл уходящий год, по версии этого журнала?" – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский появился на обложке итоговой версии за 2019 год журнала Time. Материал о главе украинского государства разместили рядом с заметкой о королевской чете принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

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