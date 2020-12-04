Литовский депутат-противник ЛГБТ включился в онлайн-совещание Сейма с голым мужчиной за спиной. Видео
Депутат Сейма Литвы от партии "Порядок и справедливость" Пятрас Гражулис "засветил" голого мужчину в своей комнате во время онлайн-совещания парламентского комитета по культуре.
Трансляция была опубликована на YouTube-канале Сейма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Гражулис включил камеру для доклада, а в этот момент к нему подошел мужчина без одежды. Депутат сразу оключился, а потом снова подключился уже один.
Глава комитета Витаутас Юозапайтис отметил, что другие люди, сидящие рядом с депутатами во время совещаний, могут представлять опасность для их репутации.
"Безусловно, это обязанность каждого члена парламента – обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появился во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к совещанию Сейма", – прокомментировал он.
Гражулис известен как противник ЛГБТ-сообщества. В частности, он осуждал проведение гей-прайда в Вильнюсе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
член партии "Фидес" и депутат Европарламента Йожеф Шайер подал в отставку после того, как его поймали на секс-вечеринке в Брюсселе.
В ней участвовало около 25 человек, преимущественно мужчины. В западной прессе вечеринку описывают как "гей-оргию" (gay gang bang, групповой секс с участием геев).
Организатор таких вечеринок Давид Манжели рассказал, что их посещают политики из разных стран, в том числе из Украины.
В последние годы политсила "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана позиционировала себя как партия против равноправия ЛГБТ-сообщества в стране.
Сам Шайер известен как противник однополых браков. Он продвигал поправку в Конституцию Венгрии о том, что брак – это союз исключительно мужчины и женщины.