Литовский депутат-противник ЛГБТ включился в онлайн-совещание Сейма с голым мужчиной за спиной. Видео

Депутат Сейма Литвы от партии "Порядок и справедливость" Пятрас Гражулис "засветил" голого мужчину в своей комнате во время онлайн-совещания парламентского комитета по культуре.

Трансляция была опубликована на YouTube-канале Сейма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гражулис включил камеру для доклада, а в этот момент к нему подошел мужчина без одежды. Депутат сразу оключился, а потом снова подключился уже один.

Глава комитета Витаутас Юозапайтис отметил, что другие люди, сидящие рядом с депутатами во время совещаний, могут представлять опасность для их репутации.

"Безусловно, это обязанность каждого члена парламента – обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появился во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к совещанию Сейма", – прокомментировал он.

Гражулис известен как противник ЛГБТ-сообщества. В частности, он осуждал проведение гей-прайда в Вильнюсе.

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