Лишился большинства: у премьера Британии появились серьезные проблемы

Премьер-министр Британии и лидер консерваторов Борис Джонсон лишился большинства в палате общин.

Как передает Bloоmberg, это произошло во вторник, 3 сентября, после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.

Прямо во время заседания Ли перешел в ряды либерал-демократов. Теперь правительство в Великобритании будет кабинетом меньшинства.

Борис Джонсон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Великобритании Елизавета ІІ остановила работу парламента, из-за чего депутаты потеряли время для того, что остановить возможный "жесткий" Brexit.

Еще 20 августа Джонсон обратился к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit.

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