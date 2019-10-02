"Лишают власти и свободы": Трамп запаниковал из-за импичмента в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.

Об это глава Белого дома написал в Twitter, отметив, таким образом демократы хотят отобрать у американской нации власть.

"Я прихожу к выводу, что то, что происходит (в США – Ред.), это не импичмент, а госпереворот. Он проводится с намерением отобрать у народа власть, голос, свободы, вторую поправку, религию, армию, стену на границе, а также права, которые даны им Богом как гражданам Соединенных Штатов Америки", – сообщил Трамп.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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