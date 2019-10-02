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2 октября • обновлено в 12:22
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"Лишают власти и свободы": Трамп запаниковал из-за импичмента в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.

Об это глава Белого дома написал в Twitter, отметив, таким образом демократы хотят отобрать у американской нации власть.

"Я прихожу к выводу, что то, что происходит (в США – Ред.), это не импичмент, а госпереворот. Он проводится с намерением отобрать у народа власть, голос, свободы, вторую поправку, религию, армию, стену на границе, а также права, которые даны им Богом как гражданам Соединенных Штатов Америки", – сообщил Трамп.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
Импичмент президента госпереворот
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