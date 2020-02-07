Ликвидирован опаснейший главарь "Аль-Каиды"

Во время спецоперации в Йемене военные США ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида".

Об этом сообщили в Белом доме, опубликовав заявление. Операцию провели по личному поручению президента США Дональда Трампа.

Также известно, что вместе с ар-Рими был ликвидирован его заместитель Аман аз-Завахири.

"Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред", – говорится в сообщении.

Касим ар-Рими стал членом "Аль-Каиды" в 90-ые годы. Позже террористы под его началом нападали на граждан Йемена и атаковали американских военных.

США ликвидировали опасного главаря "Аль-Каиды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади. Он отметил, что тот был "больным и развращенным человеком". Трамп также назвал соратников Багдади неудачниками, которые "понятия не имели, во что они попадают".

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