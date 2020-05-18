Лихорадка, фиолетовый нос, обморок: сын умершего от COVID-19 поделился ценной информацией

В России у мужчины от COVID-19 умер отец. Он в подробностях рассказал о проявлении симптомов и реакции врачей на частые вызовы.

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Как сообщил Леонид Шлыков в своей публикации на Facebook, первые симптомы проявились у матери 9 апреля. У неё была диарея, температура 37-37,4, через несколько дней появился кашель, сопли, боль в глазницах, а 19 апреля исчезло чувство вкуса и обоняние. За все это время она дважды теряла сознание. 20 апреля у отца Леонида поднялась температура до 38,5, но других симптомов не было, поэтому в семье решили, что это простуда.

24 апреля они вызвали врача, но тот так и не пришел. На следующий день родители Леонида поехали в больницу, где пробыли около пяти часов. Отцу сказали, что экспресс-тест дал отрицательный результат (как оказалось после, его взяли слишком рано), а ответов с ПЦР-тестов сказали ждать до недели.

"И маме и папе поставили КТ1 – написали в документах "лёгкое воспаление", при такой степени поражения лёгких оставляют лечиться дома", – написал Леонид.

Тем не менее, отцу предложили госпитализацию, но он отказался, чтобы не подвергаться лишнему риску заражения в больнице. После похода в поликлинику состояние папы Леонида ухудшилось.

Леонид Шлыков с отцом

"26 апреля температура поднялась до 39,9. По настоянию врачей папа пил парацетамол каждые 4 часа по будильнику, но он не помогал. Каждый вечер мама предлагала папе вызвать скорую, но он отказывался: "Ночью мной всё равно никто не будет заниматься. Если утром такая температура останется, то вызовем". К утру она вновь приходила в норму и папа чувствовал себя нормально", – рассказал Леонид.

28 апреля у отца появилась одышка и начался упадок сил. Когда приехал врач и узнал, что у него некогда был инфаркт, сказал, что "все в пределах нормы" и отказал в уколе для стабилизации работы сердца. Через полтора часа папа Леонида чуть не потерял сознание – давление упало до 91/63, пульс до 51, а сахар поднялся до 14,5. В скорой им сказали, что приезжать не будут, отказал в визите и врач.

"Ну в чем дело, у вас же уже была сегодня скорая. Он сейчас без сознания? Нет, дремлет? Ну раз дремлет, значит всё нормально. А то, что сахар 14,5, это ничего страшного, у него же сахарный диабет! Вот когда будет 40 – тогда и звоните", – передал его слова Леонид.

В течение дня одышка только усиливалась, а на следующий день отец перестал узнавать жену. В этот раз скорая все-таки приехала, к этому времени у отца Леонида появились признаки кислородного голодания – фиолетовый нос и "белый треугольник" вокруг рта.

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Как говорит Леонид, в этот раз приехал профессионал, который провел проверку и сказал, что дело не в сердце и отца нужно госпитализировать. В госпитале его подключили к ИВЛ в блоке для больных COVID-19.

"На следующий день я узнал от врача, что у папы КТ4 (более 75% поражения легких) и плохой прогноз. Про ковид информации не было", – написал Леонид.

Там отец пролежал 11 дней, так и не приходя в себя. Позже врачи ответили, что пришли результаты ПЦР-теста: у матери COVID-19 подтвержден, а у отца – нет.

11 мая отец Леонида умер, а в справке о причинах смерти указаны сопутствующие болезни, но не коронавирус, который все-таки был подтвержден после смерти.

"В справке о причинах смерти в пункте а) стоит "Застойная сердечная недостаточность", а в пункте б) "Аневризма сердца". Пункт в) и г) остался пустым. Ковид указан в графе "Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней".Я не согласен с такой справкой о смерти моего папы. Да, у него был инфаркт несколько лет назад, да, у него была почечная недостаточность и сахарный диабет, но если бы не ковид, он был бы жив", – заявил он.

Леонид призвал остальных людей внимательнее относиться к своему здоровью и соглашаться на госпитализацию, когда есть подозрение на COVID-19.

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