Лидеры Северной и Южной Корей назвали дату окончания войны

Лидеры Северной и Южной Корей объявили, что официально закончат Корейскую войну в 2018 году.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля провели историческую встречу по итогам которой заявили, что намерены официально завершить конфликт 1950-53 годов, который фактически был прекращен, но юридически страны находились в состоянии войны.

Для этого Пхеньян и Сеул собираются вести совместные переговоры с США и, возможно, Китаем.

Стороны также договорились улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", – сказано в совместной декларации по итогам саммита.

Как сообщал "Обозреватель", накануне саммита стало известно, что КНДР якобы отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.

Также в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.

Все эти договоренности были достигнуты в ходе секретного визита главы ЦРУ Майка Помпео в КНДР в качестве посланника президента Дональда Трампа ради встречи с Ким Чен Ыном.