Лидеры G20 решили заморозить долги бедных стран и обеспечить мировой доступ к вакцине

В итоговой декларации лидеры G20 заявили об обязательстве вести мир к формированию сильной, полноценной и сбалансированной эпохе после пандемии COVID-19.

Об этом сказано в итоговой декларации саммита, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. В документе отметили беспрецедентное воздействие пандемии на человечество.

Кроме того лидеры G20 выразили решимость поддержать все развивающиеся и наименее развитые страны, поскольку они столкнулись с медицинскими, экономическими и социальными последствиями COVID-19.

В документе подчеркнуты особые проблемы в Африке и малых островных развивающихся государствах.

"Страны-члены G20 приложат усилия по дальнейшему выполнению инициативы о заморозке долгов беднейших стран для того, чтобы предоставить последним поддержку в преодолении влияния пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) в области общественного здравоохранения и социально-экономической сфере", – сказано в документе.

Лидеры государств также заявили о мобилизации ресурсов для поддержки исследований, разработки и производства препаратов и вакцин от COVID-19.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить равноправный доступ к ним для всех людей", – отметили в итоговом заявлении.

Участники саммита отметили, что пандемия COVID-19 стала сильным ударом по экономике и жизни людей.

Также страны взяли на себя обязательства способствовать восстановлению мировой экономики и сделать финансовую систему более устойчивой.

"Мы полны решимости продолжать, пока это необходимо, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы при одновременном предотвращении рисков снижения экономической активности", – отметили лидеры G20.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал во время саммита G20, что вакцина от коронавируса турецкой разработки будет доступна всему миру.