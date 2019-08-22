"Лидер XXI века!" В Британии покажут хвалебный сериал о Путине

Британский "Четвертый канал" анонсировал показ сериала про президента РФ Владимира Путина и влиянии его политики на мир.

Как говорится на сайте телеканала, документальный проект покажет, "как Путин применил знания работы в разведке, когда стал президентом ядерной державы". Съемки проходили в России, Европе, США и Британии.

При этом в описании сюжета авторы назвали Путина "лидером XXI века", и отметили, что он решил "сделать Россию снова великой".

"Будучи президентом, Путин решил "снова сделать Россию великой" и переместить ее на мировую арену. Фальшивые новости, возрождающийся популизм и резкие президентские заявления находят свою путеводную звезду в президентстве Путина. Его политическим пьесам теперь подражают и восхищаются лидеры, начиная от Дональда Трампа (президент США. – Ред.) и Родриго Дутерте (президент Филиппин. – Ред.) до Мухаммеда бен Салмана (наследный принц Саудовской Аравии. – Ред), что делает его, возможно, самым влиятельным лидером своего времени", – говорится в синопсисе сериала.

Владимир Путин Четвертый канал

Как писал OBOZREVATEL, одиозный американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

Он является режиссером скандального фильма "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine).

В ленте якобы рассказывается история Украины с 2003 года, где война с РФ на Донбассе называется "гражданской", а самого Медведчука величают "лидером оппозиции". Россия изображена не как страна-агрессор. Режиссер придерживается исключительно российской версии событий в Украине с 2014 года.

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