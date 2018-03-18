"Лидер" Приднестровья отметился на "выборах Путина"

Так называемый лидер непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский, являющийся гражданином России, проголосовал на выборах президента РФ.

Свой голос он отдал на избирательном участке №8205 во Дворце республики в Тирасполе, сообщает пресс-служба "главы" ПМР.

"Сегодня на стойкость и на верность нас проверяет погода. Но все преграды преодолимы. Наш народ активен, порядочен, последователен в своем выборе и в отношении к России", – сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", действующий глава РФ Владимир Путин уже проголосовал на выборах президента России. По традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук.