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"Лидер" Приднестровья отметился на "выборах Путина"

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Так называемый лидер непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский, являющийся гражданином России, проголосовал на выборах президента РФ.

Свой голос он отдал на избирательном участке №8205 во Дворце республики в Тирасполе, сообщает пресс-служба "главы" ПМР.

"Сегодня на стойкость и на верность нас проверяет погода. Но все преграды преодолимы. Наш народ активен, порядочен, последователен в своем выборе и в отношении к России", – сказал он.

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Как сообщал "Обозреватель", действующий глава РФ Владимир Путин уже проголосовал на выборах президента России. По традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук.

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Тема
Выборы в России
Место
Молдова
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