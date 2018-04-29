Лидер КНДР назвал условия отказа от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов отказаться от использования ядерного оружия.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан, передает РИА "Новости".

"Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?" — процитировал Юн Ён Чхан заявление Ким Чен Ына.

Как сообщил представитель администрации президента Южной Кореи, лидер КНДР подчеркнул, что "несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США, Южную Корею или страны Тихоокеанского региона".

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Ким Чен Ын, по словам южнокорейского чиновника, также пообещал закрыть в мае ядерный полигон в Пхунгери.

"С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", — процитировал Юн Ён Чхан слова лидера КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын, как рассказали в Сеуле, призвал не допустить повторения кровопролития в Корее в будущем и пообещал не использовать силу.

"Мы не повторим печальную историю Корейской войны. Нельзя допустить повторения кровопролития корейской нации… Я подтверждаю, что не стану использовать силу", — процитировал Юн Ён Чхан слова Ким Чен Ына.

Также Ким Чен Ын намерен привести время в обеих странах к единому стандарту. Сейчас северокорейское время отстает от времени в Южной Корее на 30 минут.

"Мне печально видеть, что в Доме Мира на стене висит двое часов — одни для сеульского времени, а другие — для Пхеньянского. И так как это мы, кто в прошлом изменил временные стандарты, мы вернемся к исходному времени. Можете объявить об этом", — процитировал Ким Чен Ына представитель администрации южнокорейского президента.

Как сообщал "Обозреватель", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля начали историческую встречу.

Первая ее часть, более церемониальная, прошла в демилитаризованной деревне Пханмунджом.

Продолжились переговоры в кабинете "Дома мира", дизайн которого изменили специально для этого мероприятия.