Личный фотограф Лукашенко заразился COVID-19

Личный фотограф президента Беларуси Александра Лукашенко Андрей Стасевич заразился COVID-19.

Как сообщает "Наша Ніва", о положительном тесте на коронавирус стало известно еще 22 апреля перед поездкой на предприятие "Славянка" в городе Бобруйск.

Из-за заражения перед самой поездкой частично сменили пул журналистов, которые сопровождали Лукашенко.

Александр Лукашенко

Сообщается, что на данный момент Стасевич уже почти месяц лежит в больнице с коронавирусом. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в стране сумеют побороть коронавирус, в том числе и "с божьей помощью".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси за воскресенье официально зарегистрировали 921 новый случай коронавируса COVID-19 (всего больше 23 тысяч).

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