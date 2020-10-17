В ходе массивного расследования, проводимого относительно экс-президента Франции, а заодно – личного друга Путина, Николя Саркози возник новый поворот, указывающий на то, кем на самом деле является этот веселый дядя. Вчера он получил обвинение в создании преступного сообщества или по сути – мафиозного клана.

В него входили подельники Саркози – французы: Клод Геант – начальник предвыборного штаба; Брайс Хортефё – министр местного самоуправления; Бернард Скварчини – директор территориального надзора и Борис Бойлон – советники Николя Саркози. В сообщество входил еще ряд лиц, но следствие пока работает над установлением связей между преступниками и степенью их вовлечения в преступную группировку.

Именно в рамках этого мероприятия, в группировку вошли "посредники": Зияд Такиеддин – бизнесмен; Александр Джухри – бизнесмен и еще 4 человека. С ливийской стороны в группировку вошли: сам Муамар Каддафи; Бакир Салех – начальник генштаба армии Ливии, Абдалла Сенусси – глава военной разведки; Мусса Кусса – глава секретной службы, впоследствии – министр иностранных дел и Чукри Ганем – глава правительства.

Кратко изложим предысторию создания мафиозной группы, поскольку без этого не будут понятны мотивы обеих сторон и как следствие – не будет понятно то, почему такое вообще могло произойти.

После теракта, совершенного ливийскими агентами и приведшего к гибели пассажирского самолета, упавшего на британский городок Локерби, в 1986 против Ливии ввели санкции США и их союзники. Позже, в 1992 году, ООН приняла соответствующую резолюцию, которой запретила торговлю с Ливией и даже авиасообщение. На самом деле, санкции были даже жестче чем те, что сейчас имеет Иран.

Муамар усиленно искал возможность избавиться от санкций, поскольку страна имела нефть, газ и деньги, а купить ничего не могла. Ситуацию усугубил еще один скандал, разразившийся в 1999 году. Поскольку режим Каддафи был тоталитарным без всяких лишних примесей, то репрессивный аппарат работал соответствующим образом. Достоянием публики стала история об аресте и пытках в застенках болгарских медсестер. Это стало довеском к тому, что и так уже висело над Ливией и Муамару пришлось "отрабатывать заднюю".

В результате, Каддафи пошел по пути выполнения требований, выдвинутых Ливии мировым сообществом. Возможно, на это повлияла и Вторая Война в Заливе и он почувствовал, что его номер – два. Оно и не удивительно, ведь Штаты начали войну в Ираке под флагами борьбы с терроризмом, а у него на лбу стояло тавро "террорист".

В общем, Муамар объявил о готовности уничтожить оружие массового поражения из армейских арсеналов, и выдать граждан своей страны – Франции, где они были заочно осуждены за терроризм. То есть, он продемонстрировал, что сделал выводы из судьбы Ирака а потом и Афганистана.

В любом случае, выдача Франции террористов очень сильно повлияла на восстановление отношений Ливии именно с нею. Буквально через месяц действующий тогда президент Франции Жак Ширак совершает официальный визит в Ливию. Его сопровождает большая группа бизнесменов, которые тут же начинают активно заходить на местный рынок и особенную активность развила компания Эйрбас.

Вот тогда-то и засветился франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиетдин. Его плотно связывают с торговыми сетями "Балладурян" и "Чиракян". Не правда ли, забавные названия как для французов или даже ливанцев? На переговорах с французскими бизнесменами он играет на стороне Каддафи роль торгового представителя и посредника.

Что касается франко-алжирского бизнесмена Александра Джоухри, то он тоже активно играл на стороне Ливии, но уже как представитель начальника генштаба Каддафи Башира Салеха. Именно он оказался посредником между Ливией и Эйрбас и в контракте на поставку Ливии ракет.

Два года спустя, в 2006 году, Джоухри встретился с Клодом Геантом, главой штаба Николя Саркози с тем, чтобы предложить свои услуги в предвыборной кампании будущего президента Франции. Видимо, переговоры оказались крайне удачными, поскольку спустя некоторое время, в Ливию прибыл сам Николя Саркози, на тот момент – министр внутренних дел и кандидат в президенты. Каддафи принял его лично, в персональной палатке.

Официально было сказано о том, что министр ведет переговоры о Союзе Средиземноморья и аспектах миграционной политики. На самом деле, свидетели сообщили о том, что эти вопросы практически не обсуждали, а основной темой встречи были предстоящие выборы и пояснения Саркози о том как он видит отношения Франции и Ливии. Каддафи понравилось то, что он услышал и потому, предложение Саркози о финансировании его предвыборной кампании, не вызвало никаких вопросов.

А дальше – дело техники. Уже состоявшиеся и окрепшие контакты людей Саркози и Каддафи, перевели это мероприятие в практическую плоскость. Через указаных выше посредников, представители ливийских спецслужб, передали людям из предвыборного штаба будущего президента сумму, которую он сам и попросил. Зияд Такиддин рассказал о том, как он лично перевез три чемодана денег из Триполи в Париж на общую сумму 5 миллионов евро.

Кроме того, некто Багдади Махмуди, премьер-министр, подтверждающий передачу 1,5 миллиона евро Николя Саркози. Но, как говорил барон Мюнхаузе, "это еще не все". Сын Муамара – Саиф аль-Ислами Каддафи, тоже передал Коляну 3 миллиона евро, а главой спецслужб Абдаллой Сенусси было "переброшено" в "штаб" Саркози еще 2 миллиона евро. А по линии начальника Гентаба, все в том же направлении ушло еще 1,5 миллиона евро. А дальше – пошло-поехало. Через посредников, по сделкам с Ливией, откаты пошли просто сплошным потоком. Сотни тысяч или миллионы евро, стали просто неотъемлемой частью деятельности Саркози и его людей. Часть этих денег удалось отследить. Так, Клод Геант, получивший должность генерального секретаря Елисейского дворца, купил себе квартирку за полмиллиона евро и вообще, ни в чем себе не отказывали.

То есть, друг Путина и его люди пилил с такой интенсивностью, что Владимир Владимирович признал в нем своего молочного брата. И не удивительно, что возникла сделка по "Мистралям", а для российской авиации и танков потоком пошли французские навигационные и прицельные комплексы. И это несмотря на то, что даже из Германии Колю одергивали самым решительным образом.

В общем, Саркози успешно создал мафиозный клан и когда у него возникли трения с Каддафи, а тот пригрозил опубликовать "черную бухгалтерию" Мыколы, в Ливии началась война, а сам Каддафи был убит агентом французских спецслужб. И судя по размаху этих мероприятий, ливийская эпопея Саркози была лишь эпизодом большой мафиозной игры.

В итоге, к уже имеющимся обвинениям в коррупции, хищении бюджетных средств и незаконном финансировании избирательной кампании, Саркози только что получил обвинение в создании ОПГ или мафиозного клана, но! Как известно, коррупция только в Украине, особенно при "барыге", на которого вообще ничего не могут нарыть все правоохранительные органы. Так что когда речь заходит о коррупции, знайте. Она была в Украине при Порошенко, а сейчас ее зеленые победили. Ну а во Франции ее не было вовсе и на нее надо равняться.