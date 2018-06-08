"Личной жизни не хватает!" Путин сделал комплимент блогерше: кто она

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" 7 июня российский президент не удержался и сделал комплимент 38-летней блогерше из Челябинска Наталье Красновой.

Она спросила у главы РФ о том, когда блогинг станет профессией и в ответ услышала:

"Вы выглядите моложе своего возраста. Мы знаем, за счет чего живут блогеры — за счет рекламных денег. У вас, судя по всему, это хорошо получается".

После этих слов президента в своем Instagram она заявила: "Я забью на все после комплимента Путина. В этот момент у меня сердце очень колотилось, хотя я часто выступаю с концертами".

Отметим, что во время "Прямой линии" Путин несколько раз повторил, что из-за политической деятельности ему приходится жертвовать личной жизнью.

Наталья Краснова – участница клуба КВН, юмористических передач "Камеди Баттл", "Стендап", ведущая юмористического бьюти-блога на видеохостинге YouTube.

После окончания вуза Наталья 10 лет работала в школе, а затем в институте. За это время Наталья Краснова защитила кандидатскую диссертацию по педагогике и получила звание "Учитель года". В свободное время Краснова продолжает заниматься танцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "прямой линии" Владимиру Путину задавались неудобные вопросы. Также показали интернет-мемы.

Кроме того, бывший главный тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев забыл задать вопрос президенту РФ, однако тот все же ответил.