"Личная встреча?" Трамп предложил лидеру Китая обсудить ситуацию в Гонконге

Президент США Дональд Трамп предложил провести "личную встречу" с президентом Китая Си Цзиньпином для обсуждения политического кризиса, охватившего Гонконг.

В своем Твиттере Трамп сказал, что у него "нулевое сомнение", что мистер Си не может "гуманно решить проблему Гонконга".

"Я очень хорошо знаю президента Китая Си. Он великий лидер, который очень уважает своих людей. Он также хороший человек в "трудном бизнесе". У меня НОЛЬ сомнений, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать. Личная встреча?", - написал Трамп.

Дональд Трамп

Он также связал протесты в Гонконге с торговым соглашением США и Китая. "Конечно, Китай хочет заключить сделку. Пусть они сначала гуманно поработают с Гонконгом!", написал он в Твиттере.

Реакция Трампа появилась после нескольких недель бурных выступлений в Гонконге, вызванных противодействием законопроекту об экстрадиции. Критики опасаются, что законопроект позволит Китаю более решительно подчинить Гонконг. В настоящее время законопроект приостановлен, но протесты превратились в более широкое продемократическое движение.

МИД Китая обвинил Запад в поддержке протестантов. Но Трамп свою причастность к беспорядкам опровергает. Он призвал всех к спокойствию.

Местные власти заговорили о признаках террористической деятельности в протестах. За последние несколько дней протестов полиция арестовала по меньшей мере 149 демонстрантов.

К Гонконгу стянуты армейские подразделения.

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