"Либо F-35, либо С-400": Пентагон поставил ультиматум Турции из-за России

В министерстве обороны США заявили, что Турция должна выбрать между российскими системами С-400 и американскими самолетами F-35.

Поставлять Турции самолеты при наличии у них С-400 здесь не намерены. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, передает Cumhurriyet.

"Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо о F-35, либо о С-400. Не об обеих. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое", - заявил Эспер.

Марк Эспер cumhuriyet

Глава Минобороны США также добавил, что при условии отказа от С-400, они даже готовы рассмотреть вариант возвращения Турции в программу производства F-35.

Таким был ответ Марка Эспера на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который сказал, что США обязаны поставить свои самолеты, так как за них уже заплатили 1,4 млрд долларов.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова сотрудничать с Турцией по вопросу создания истребителя пятого поколения TF-X.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

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