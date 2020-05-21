Лгала под присягой? Всплыли контакты экс-посла США в Украине Йованович с компанией Байдена

Бывший посол США в Украине Мари Йованович имела контакты с представителями украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Как пишет JusttheNews.com, во время процесса по импичменту президента США Дональда Трампа в октябре 2019 года Йованович свидетельствовала под присягой в Конгрессе, что она мало знала о Burisma и о роли Хантера Байдена в компании.

Джо и Хантер Байдены и Мари Йованович

Однако меморандумы Госдепартамента США, которые имеются в распоряжении журналистов, показывают, что посольство Йованович, включая саму посла, участвовало в нескольких дискуссиях и встречах по Burisma.

Например, Йованович была специально предупреждена в электронном письме ее первым заместителем в сентябре 2016 года о том, что Burisma наняла американскую фирму Blue Star Strategies, чтобы "реабилитировать репутацию" украинского газа.

Посол также встречалась непосредственно с представителем Burisma в своем офисе менее чем за 45 дней до вступления Трампа в должность президента США. Об этом контакте она не упомянула во время своего свидетельства в Конгрессе.

"Дискуссии о Burisma в посольстве Йованович были настолько обширными, что фактически они заполнили более 160 страниц электронных писем, записок и корреспонденции только осенью 2016 года", – говорится в статье.

В число контактов входили:

подробное личное письмо, врученное Йованович одним из юристов Burisma в сентябре 2016 года;

брифинг, проведенный в том же месяце ее сотрудниками по вопросам Burisma;

запланированная встреча между послом и представителем Burisma незадолго до конца 2016 года, когда Администрация Барака Обамы готовилась покинуть свой пост.

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