Лгала под присягой? Всплыли контакты экс-посла США в Украине Йованович с компанией Байдена
Бывший посол США в Украине Мари Йованович имела контакты с представителями украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Как пишет JusttheNews.com, во время процесса по импичменту президента США Дональда Трампа в октябре 2019 года Йованович свидетельствовала под присягой в Конгрессе, что она мало знала о Burisma и о роли Хантера Байдена в компании.
Однако меморандумы Госдепартамента США, которые имеются в распоряжении журналистов, показывают, что посольство Йованович, включая саму посла, участвовало в нескольких дискуссиях и встречах по Burisma.
Например, Йованович была специально предупреждена в электронном письме ее первым заместителем в сентябре 2016 года о том, что Burisma наняла американскую фирму Blue Star Strategies, чтобы "реабилитировать репутацию" украинского газа.
Посол также встречалась непосредственно с представителем Burisma в своем офисе менее чем за 45 дней до вступления Трампа в должность президента США. Об этом контакте она не упомянула во время своего свидетельства в Конгрессе.
"Дискуссии о Burisma в посольстве Йованович были настолько обширными, что фактически они заполнили более 160 страниц электронных писем, записок и корреспонденции только осенью 2016 года", – говорится в статье.
В число контактов входили:
подробное личное письмо, врученное Йованович одним из юристов Burisma в сентябре 2016 года;
брифинг, проведенный в том же месяце ее сотрудниками по вопросам Burisma;
запланированная встреча между послом и представителем Burisma незадолго до конца 2016 года, когда Администрация Барака Обамы готовилась покинуть свой пост.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.
В 2016 году Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием Burisma.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.
В марте 2019 года Луценко рассказал, что компанией Burisma владел бывший министр охраны природы Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.
В июле 2019 года стало известно, что компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners регулярно получала на свои счета деньги от Burisma.
Позднее Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma.
Обнародование этого разговора стало причиной начала процедуры импичмена Трампа, однако президент США был оправдан.
19 мая 2020 года внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы датированы 2015-2016 годами. На них якобы Байден требует от Порошенко отправить в отставку Шокина, а также сменить правительство в обмен на получение транша в $1 млрд.