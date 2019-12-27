Лежал на груди матери: на месте крушения самолета в Казахстане спасли младенца. Трогательное видео

На месте крушения пассажирского самолета 27 декабря в Казахстане удалось спасти младенца.

Ребенка из под обломков вытащил полицейский Жаксылык Султанов. Мальчик лежал на груди у своей тяжело травмированной матери, сообщает Tengrinews (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, от того, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала", - рассказал полицейский.

На месте крушения самолета в Казахстане спасли младенца Скриншот из видео

После этого он передал младенца врачам скорой помощи. Известно, что состояние 9-месячного ребенка стабильное, он был госпитализирован в детскую больнице. Родители мальчика находятся в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

В Казахстане рано утром, 27 декабря, упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора.

На борту самолета Bek Air находились двое граждан Украины. Они находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

В сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчеров с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air

Пассажиры, которым посчастливилось выжить после крушения самолета Bek Air в Казахстане, рассказали о том, как разбился самолет.

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