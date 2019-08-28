Лежал 10 веков! Англичане раскопали клад на $6,2 млн. Фото исторической находки

На одной из ферм в графстве Сомерсет на юго-западе Англии супружеская пара обнаружила клад из 2600 серебряных монет, стоимость которых оценивается приблизительно в 6,2 млн долларов.

Как сообщает The Daily Mail, находки датируются XI веком, когда правил последний англосаксонский король Гарольд II Годвинсон. Также здесь нашли несколько монет времен Вильгельма Завоевателя. Встретились еще и вовсе незнакомые, все они в хорошем состоянии.

По словам ученых, все монеты очень редкие, принадлежали они достаточно богатому человеку, если не королю, то высокопоставленному чиновнику. Стоимость одной монеты оценивают от 1 до 5 тысяч фунтов стерлингов.

The Daily Mail

The Daily Mail

The Daily Mail

Пара нашла клад с помощью металлоискателей. Они позвонили в полицию и передали найденное в Британский музей для изучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России суслик нашел старинный драгоценный клад.

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