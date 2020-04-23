"Летучая мышь": что известно о "создательнице" коронавируса из Китая

Ши Чжэнли – 55-летний китайская ученая, вирусолог, которая со своей командой годами исследовала коронавирусы летучих мышей, в том числе и потенциально опасные для человека.

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Как пишет издание "Гордон", в 1990 году женщина получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000 – степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уже в 2005 году ученные под руководством Ши Чжэнли обнаружили коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая с командой совершила много экспедиций по поиску пещер, где жили эти животные. Они собирали биоматериал, анализировали, систематизировали. Тогда вирусолог получила прозвище "Летучая мышь".

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли whiov.cas.cn

В 2015 году в журнале Nature появилась статья под названием "Кластер SARS-подобных циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал для заражения человека", среди авторов которой – китаянка-вирусолог. В материале говорится о том, что для изучения возможности заражения людей вирусами летучих мышей был создан химерный вирус – новый гибридный вирус. Ученые доказали, что мутировавший коронавирус этих животных сможет перекинуться на человека и вызвать новую волну эпидемии заболеваний, похожих на атипичную пневмонию.

Уже в 2020 году издание Nature написало: "Нам известно, что эта статья используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса".

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли whiov.cas.cn

В 2017 году в том же журнале вышла статья "Пещера летучих мышей разгадывает тайну смертельного вируса атипичной пневмонии – предполагается, что может произойти новая вспышка". В материале сообщалось, что команда Ши Чжэнли в пещере южной провинции Юньнань нашла летучих мышей-подковоносов, в популяции которых обнаружили "все генетические строительные блоки атипичной пневмонии". Также сообщалось о возможном возникновении новой эпидемии атипичной пневмонии среди людей.

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли habr.com

Три года спустя вирусолог поставила в Ухане первый диагноз нового коронавируса COVID-19, а с началом эпидемии сформировала экспертную группу по исследованию SARS-CoV-2.

В 2020 году Ши Чжэнли с коллегами опубликовала новую статью под названием "Вспышка пневмонии связана с новым коронавирусом, который, вероятно, произошел от летучих мышей", в которой утверждалось, что геном SARS-CoV-2 на 96% идентичен геному коронавируса летучей мыши.

Газета South China Morning Post написала, что работа ученой по созданию одной из крупнейших в мире баз данных о вирусах, связанных с летучими мышами, дала научному сообществу преимущество в понимании нового штамма. Но, по данным издания, одновременно в адрес женщины посыпались и обвинения, некоторые люди даже называли ее "матерью дьявола".

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус по состоянию на утро 23 апреля поразил более 2,63 млн человек по всему миру. В Украине заразились 7170 человек, 187 скончались.

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