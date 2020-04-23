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23 апреля • обновлено в 13:31
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"Летучая мышь": что известно о "создательнице" коронавируса из Китая

2.1т
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Ши Чжэнли – 55-летний китайская ученая, вирусолог, которая со своей командой годами исследовала коронавирусы летучих мышей, в том числе и потенциально опасные для человека.

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Как пишет издание "Гордон", в 1990 году женщина получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000 – степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уже в 2005 году ученные под руководством Ши Чжэнли обнаружили коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая с командой совершила много экспедиций по поиску пещер, где жили эти животные. Они собирали биоматериал, анализировали, систематизировали. Тогда вирусолог получила прозвище "Летучая мышь".

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли

whiov.cas.cn

В 2015 году в журнале Nature появилась статья под названием "Кластер SARS-подобных циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал для заражения человека", среди авторов которой – китаянка-вирусолог. В материале говорится о том, что для изучения возможности заражения людей вирусами летучих мышей был создан химерный вирус – новый гибридный вирус. Ученые доказали, что мутировавший коронавирус этих животных сможет перекинуться на человека и вызвать новую волну эпидемии заболеваний, похожих на атипичную пневмонию.

Уже в 2020 году издание Nature написало: "Нам известно, что эта статья используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса".

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли

whiov.cas.cn

В 2017 году в том же журнале вышла статья "Пещера летучих мышей разгадывает тайну смертельного вируса атипичной пневмонии – предполагается, что может произойти новая вспышка". В материале сообщалось, что команда Ши Чжэнли в пещере южной провинции Юньнань нашла летучих мышей-подковоносов, в популяции которых обнаружили "все генетические строительные блоки атипичной пневмонии". Также сообщалось о возможном возникновении новой эпидемии атипичной пневмонии среди людей.

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли

Китайская ученая, вирусолог Ши Чжэнли

habr.com

Три года спустя вирусолог поставила в Ухане первый диагноз нового коронавируса COVID-19, а с началом эпидемии сформировала экспертную группу по исследованию SARS-CoV-2.

В 2020 году Ши Чжэнли с коллегами опубликовала новую статью под названием "Вспышка пневмонии связана с новым коронавирусом, который, вероятно, произошел от летучих мышей", в которой утверждалось, что геном SARS-CoV-2 на 96% идентичен геному коронавируса летучей мыши.

Газета South China Morning Post написала, что работа ученой по созданию одной из крупнейших в мире баз данных о вирусах, связанных с летучими мышами, дала научному сообществу преимущество в понимании нового штамма. Но, по данным издания, одновременно в адрес женщины посыпались и обвинения, некоторые люди даже называли ее "матерью дьявола".

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус по состоянию на утро 23 апреля поразил более 2,63 млн человек по всему миру. В Украине заразились 7170 человек, 187 скончались.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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