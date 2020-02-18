"Ему нравится стоять на пятачке!" Летописец Путина рассказал, зачем с президентом России играют в поддавки

Президенту России Владимиру Путину нравятся показушные хоккейные матчи, на которых его соперники умышленно уступают ему победу.

Об этом заявил специальный корреспондент издательского дома "Коммерсантъ" Андрей Колесников, которого называют летописцем Путина, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почему в этом участвует Владимир Путин? Потому что ему это нравится. Ему нравится стоять на пятачке. Для него не важно, почему его только что объехал, а не отобрал шайбу Борис Ротенберг. Для него важно, как мне кажется, получить шайбу, ударить по ней клюшкой и увидеть, как она затрепыхалась в воротах. Вот этот момент победы над собой, потому что человек недавно встал на коньки, вот это, наверное, для него важно. А все остальное, очевидно, отходит на второй план. Владимиру Путину такой хоккей нужен", – сказал Колесников.

Путин на хоккее "ИноСМИ"

Вместе с тем, он выразил недоумение, что такие постановочные игры транслирует пропагандистское кремлевское телевидение, и отметил, что без этого можно было бы обойтись.

"Это по крайней мере можно было бы не показывать по телевизору. Например, "Матч ТВ" не один раз транслировал эти игры. Это мне кажется точно лишним", – подчеркнул корреспондент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось новое фото президента России Владимира Путина, на котором у лидера страны-агрессора непривычно болезненный вид. Снимок был сделан после его игры в хоккей с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На нем Путин в хоккейной форме с чашкой горячего напитка. При этом президент РФ согнулся, засветив на камеры отсутствующий взгляд и заметную лысину.

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