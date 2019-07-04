Летали кирпичи и машины: в Китае адский торнадо убил 6 человек, 190 – ранил. Фото и видео гигантского смерча

В китайском городе Кайюань гигантский смерч унес жизни шести человек, ещё около 190 жителей получили различные травмы.

Как сообщает агентство Синьхуа, диаметр воронки смерча составлял несколько сотен метров.

Отмечается, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна. Смерч срывал крыши и переворачивал автомобили, выкорчёвывал деревья и валил столбы электропередач, по небу летали кирпичи и крупный мусор.

Скорость ветра достигала 23 м/с, многие здания, в том числе больницы, обесточены, людей эвакуируют.

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая по США прошлись смертоносные торнадо. Тогда погибли 7 человек, более 130 пострадало.

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