Летали кирпичи и машины: в Китае адский торнадо убил 6 человек, 190 – ранил. Фото и видео гигантского смерча

В китайском городе Кайюань гигантский смерч унес жизни шести человек, ещё около 190 жителей получили различные травмы.
Как сообщает агентство Синьхуа, диаметр воронки смерча составлял несколько сотен метров.
Отмечается, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна. Смерч срывал крыши и переворачивал автомобили, выкорчёвывал деревья и валил столбы электропередач, по небу летали кирпичи и крупный мусор.
Скорость ветра достигала 23 м/с, многие здания, в том числе больницы, обесточены, людей эвакуируют.
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
hk01.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая по США прошлись смертоносные торнадо. Тогда погибли 7 человек, более 130 пострадало.
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