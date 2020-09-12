Лесные пожары в Калифорнии вызвали огненный смерч. Видео

Бушующие лесные пожары в Калифорнии (США) вызвали огромный огненный вихрь, что побудило Национальную метеорологическую службу опубликовать первое в истории предупреждение о смерче, порожденном огнем.

Видео опасного явления опубликовал канал ABC7. Огненные смерчи являются одними из самых редких погодных явлений на Земле (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным метеорологов NWS, местным жителям следует держаться подальше от опасных районов, где возможны огненные торнадо и сильные порывы ветра. Идет эвакуация жителей домов к северу от Лос-Анджелеса.

Отметим, с середины августа на западе США бушуют масштабные лесные пожары. Больше всего от огня пострадала Калифорния и Орегон. Там более 400 тысяч гектаров земель полностью выжжены огнем.

Пожары уничтожили тысячи домов, погибли по меньшей мере 25 человек. Десятки пропали без вести, в частности, в округах Джексон, Лейн и Марин. Сорок тысяч жителей штата эвакуировали. В общем, могут эвакуировать около полмиллиона человек.

Пожары возникли из-за жары и сильного ветра, который способствовал распространению огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории.