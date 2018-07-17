Если почитать Breitbart News и посмотреть телеканал Fox News, два самых доверенных СМИ администрации Дональда Трампа, то можно обнаружить, что накануне российско-американской встречи в верхах в Хельсинки они заняли довольно ясную редакционную позицию: путинская Россия, вообще-то, не очень хорошая страна, но она довольно слабая в экономическом отношении и Америке конкуренции не составляет, - пишет Константин Эггерт для Сноб. - Китай и Иран — намного хуже и опаснее. Ленивая НАТО с ее немецкими "халявщиками" устарела, и, в любом случае, для совместной борьбы с Тегераном и Пекином непригодна. А московское руководство, наоборот, может повлиять на ситуацию — хотя бы тем, что не станет мешать Вашингтону в этой эпохальной борьбе.

Крым упоминается с официальной формулировкой "аннексия", да как-то вскользь. Про Донбасс и минские соглашения — вообще ни слова. Служба коммуникаций Белого дома, конечно, не раздает многостраничные "темники" по каждому поводу, как это принято на Старой площади. Но редакторы Breitbart и Fox хорошо себе представляют, что думают Трамп и его люди о внешней политике. А они действительно считают главными вызовами китайский и иранский.

Кроме того, Трамп ненавидит все, что касается Барака Обамы и его наследия, с того самого дня в 2011 году, когда экс-президент довольно долго и крайне неудачно шутил над тогда еще просто девелопером и звездой реалити-шоу на ежегодном ужине для прессы, организованном Белым домом.

Точно так же, как безумная ядерная сделка с иранскими муллами (к счастью, разорванная) и нерешительность в отношении пекинского политбюро (кажется, преодоленная), санкции за Крым и Донбасс в глазах Дональда Трампа — тоже наследие Обамы. Полагаю, Трамп лично был бы готов признать "особые интересы" Москвы на постсоветском пространстве и отменить санкции в обмен на согласие Кремля не мешать Америке в борьбе с иранцами и китайцами.

Но этому не суждено случиться.

Новости Трамп жалко капитулировал перед Путиным

Во-первых, весь Вашингтон убежден, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, и это сразу ограничивает возможность любых договоренностей с Москвой. Расследование этой истории продолжается и способно отравить республиканцам и без того непростую кампанию по промежуточным выборам в конгресс.

Во-вторых, все, что касается санкций, сегодня находится под полным контролем конгрессменов и сенаторов. Среди них поклонников российского режима, мягко говоря, немного. Зато много друзей Украины. Они не позволят ее "сдать", несмотря на очевидно нарастающую в Вашингтоне усталость от коррупции и неэффективности правительства в Киеве.

В теории, Трамп может приказать министерству финансов не вводить новые санкции против российских физических и юридических лиц или заявить о приостановке участия американских военных в учениях НАТО в Центральной Европе и Балтии. Президент США вполне способен дать Путину такой аванс, так же, как он сделал это с Ким Чен Ыном, приостановив совместные учения с Южной Кореей. Однако это вызовет большой скандал в отношениях с конгрессом, который специальной резолюцией несколько дней назад уже предостерег Белый дом от ослабления отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Наконец, в-третьих и самых главных: что, собственно, может предложить Трампу Путин? Строго говоря, не очень много. Самое большое — отговорит тегеранских союзников отвести боевиков "Хезболлы" подальше от израильской границы. Заставить иранцев вовсе уйти из Сирии — не в его силах. Разумеется, в случае военной акции США и Израиля против Ирана Москва не станет воевать на стороне Тегерана. И это уже знают и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, и американские спецслужбы. Так зачем делать аванс, если твой партнер и так ограничен в своих действиях?

То же самое и на "китайском фронте". Путин явно не станет участвовать в торговой войне, которую Трамп развязал против пекинских товарищей. В политическом и экономическом смысле Россия в последние годы окончательно смирилась с превращением в младшего партнера Китая. Это судьба, которую никакие посулы или угрозы Америки не изменят.

В сухом остатке оказывается немного. Можно договориться об открытии недавно закрытых генеральных консульств — это наиболее просто и относительно безболезненно. Можно договориться о фактическом разделе Сирии на зоны влияния — но такие договоренности недорого стоят в эпоху, когда Башар Асад вновь почувствовал себя хозяином положения и может позволить себе ослушаться Кремля. Можно поговорить о разоружении — это долгоиграющая тема российско-американских отношений, палочка-выручалочка на все случаи жизни. Только здесь выполнить главное требование России — заморозить или вовсе отказаться от планов размещения ПРО — американцы не готовы.

В Кремле и на Смоленской площади это понимают. Там осторожно выразили надежду на то, что главным результатом саммита станет "размораживание каналов связи" между Москвой и Вашингтоном. Дональд Трамп, конечно, большой любитель сюрпризов и авторитарных правителей, а Владимир Владимирович Путин — опытный переговорщик и психолог, но едва ли встреча в Хельсинки принесет сенсацию.

"Каналы разморозят" — и пока хватит. По крайней мере, до окончания промежуточных выборов в конгресс в ноябре. В случае успеха республиканцев Трамп может вдохновиться на новые инициативы. Впрочем, это не изменит главного: в эпоху, когда Белый дом стремится "сделать Америку вновь великой", нужно либо помочь ей — и стать союзником, либо отойти в сторону.