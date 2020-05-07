В Японии дали разрешение на использование экспериментального противовирусного препарата Remdesivir, разработанного в США, для лечения COVID-19.

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Одобрение было получено всего спустя три дня после того, как американская компания-производитель подала соответствующее заявление, передает Reuters.

Remdesivir в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Однако, он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS.

Препарат производит американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания лекарства проводятся на больных с тяжелой формой заболевания международной группой ученых.

Лекарство от коронавируса. Иллюстрация

Об эффективности этого лекарства ранее заявляли в США. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что ищет возможности, в том числе при помощи дипломатических каналов, для закупки в Америки препарата Remdesivir.

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