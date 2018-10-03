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''Легко достать'': журналист приблизился к разгадке отравления Скрипаля

2.3тЧитать материал на украинском

Экс-шпиона из России Сергея Скрипаля выбрали целью из-за того, что его было легко найти.

Такое предположение высказал автор скандальной книги о разведчике-предателе Марк Урбан, передает ВВС. Он уточняет, что не один Скрипаль был мишенью.

"Существуют люди, которые воспринимаются [Россией] большими предателями и более опасными врагами, чем Скрипаль. Я упоминаю один такой пример в книге. И есть доказательства того, что его пытались выследить в 2016 году. Но этот человек (Александр Потеев) живет в Америке, и его было трудно достать", - говорит журналист.

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По его словам, судьбу Скрипаля решил мотив - найти предателя и послать некий сигнал всем остальным. "Сергей для этого был удобен. Его было легко найти. Дети Скрипаля - Юля и Саша - постоянно ездили в Россию. Можно предполагать, что их электронные письма и другие сообщения перехватывались", - сказал Урбан.

По его словам, о поездке Юлии Скрипаль в Солсбери сразу стало известно и этот случай решил все.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скрипаль не поверил в причастность Кремля к его отравлению, так как он якобы остается верен РФ.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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Русский Солдат
Русский Солдат
Скрипаля однозначно убили хохлы, так как он их оскорбил, а это реальный мотив, кроме того хохлы хотели подставить Россию. Не вышло. Даже сам Скрипаль не поверил.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У нацистов в киеве убивают любых неугодных без проблем... Мэй решила убить своего шпиона и такой скандал у них... У нацистов все проще...
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