''Легко достать'': журналист приблизился к разгадке отравления Скрипаля

Экс-шпиона из России Сергея Скрипаля выбрали целью из-за того, что его было легко найти.

Такое предположение высказал автор скандальной книги о разведчике-предателе Марк Урбан, передает ВВС. Он уточняет, что не один Скрипаль был мишенью.

"Существуют люди, которые воспринимаются [Россией] большими предателями и более опасными врагами, чем Скрипаль. Я упоминаю один такой пример в книге. И есть доказательства того, что его пытались выследить в 2016 году. Но этот человек (Александр Потеев) живет в Америке, и его было трудно достать", - говорит журналист.

По его словам, судьбу Скрипаля решил мотив - найти предателя и послать некий сигнал всем остальным. "Сергей для этого был удобен. Его было легко найти. Дети Скрипаля - Юля и Саша - постоянно ездили в Россию. Можно предполагать, что их электронные письма и другие сообщения перехватывались", - сказал Урбан.

По его словам, о поездке Юлии Скрипаль в Солсбери сразу стало известно и этот случай решил все.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скрипаль не поверил в причастность Кремля к его отравлению, так как он якобы остается верен РФ.