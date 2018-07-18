"Лег под Путина": в США возмутились Трампом

Поведение американского президента Дональда Трампа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки может грозить ему импичментом.

"Судя по всему, ассистенты Трампа подготовили для него более ста страниц материалов накануне встречи, но, видимо, он даже не взглянул на них. Об этом можно говорить процитировав одного из представителей Республиканской партии в сенате Джона Маккейна, который сказал, что "никакой еще американский лидер не говорил столь антигосударственные вещи стоя рядом с тираном", – сказал в комментарии OBOZREVATEL американский политолог Питер Залмаев.

Политолог отметил, что таких заявлений от других членов Республиканской партии было не мало, а некоторые из них даже намекают на то, что "это теоритически могло бы привести к импичменту Трампа".

Абсолютно антигосударственным, как считает Залмаев, было заявление Трампа о работе американских спецслужб, когда он опроверг их заключения относительно вмешательства России в выборы США.

"Это вопиющий и беспрецедентный случай, когда глава американского государства критикует собственные институты, критиковал своего предшественника Барака Обаму, сдавшего Крым, и Хилари Клинтон, это действительно подобно государственной измене", – заявил американский политолог.

По его словам, такая риторика американского лидера может ему аукнутся в случае, если на выборах в нижнюю палату Конгресса в ноябре 2018 года победу одержит Демократическая партия.

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"Хочу отметить, что Украина таки обсуждалась, Крым обсуждался, но и тут лидер США не воспользовался возможностью себе на пользу отмести все обвинения в том, что он полностью "лег" под Путина, по непонятным причинам, и когда российский президент говорил про Крым, то Трамп просто стоял и поддакивал", – говорит Залмаев.

По своей риторике президент США оправдал худшие опасения, считает политолог, хотя и конкретных обещаний Путину он не давал.

По его словам, после данной встречи оттепель отношений между Белым домом и Кремлем может наступить, но есть свои нюансы.

"Есть соответствующая риторика, есть взаимная симпатия между президентами, если они нам это просто не внушают, но покуда санкции не сняты, торгово-экономические отношения будут заморожены. Возможно будет возобновлена работа консульств, которые ранее были закрыты, это Трамп может решить", – говорит Залмаев.

Но если Путин хоть как-то не продемонстрирует политическую волю и не сделает каких-то шагов по Украине, Конгресс не позволит Трампу вывести отношения с Россией на тот уровень, о котором он говорит, считает он.

"А оттепель между Белым домом и Кремлем – да, она уже на лицо. Говоря о Белом доме, я не имею в виду Госдепартамент США. Это такая парадоксальная ситуация, когда голова не знает, что делает рука", – сказал политолог из США.

Вместе с тем, по его словам, те институты, которые отвечают за международные отношения и Конгресс, они остаются на своих прежних позициях.

"Поддержка Конгресса в отношении Украины сохраняется достаточно сильная, поэтому я бы не стал пророчить скорую беду. Не вижу никаких предпосылок, кроме общего фона, что главная страна, главный камень в фундаменте так называемого запада, он начал шататься. И это тоже не пройдет бесследно", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США оправдывающегося Дональда Трампа назвали "имуществом" российского президента Владимира Путина.