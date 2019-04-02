Ледяное цунами в Исландии: обнародованы страшные кадры

На юго-востоке Исландии большие волны вызвали обвал льда с выводного ледника Брейдамеркурйокудль.
Туристы фотографировались на берегу, когда произошло ледяное цунами, им пришлось спасаться бегством.
Видео происшествия опубликовали на странице туркомпании Háfjall в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Ледяное цунами в Исландии
Скриншот видео
Также на странице компании размещено снятое с дрона видео обвала ледника в море.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канаду накрыло ледяное цунами, которое сносило на своем пути уличные фонари и деревья.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся