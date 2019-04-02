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Ледяное цунами в Исландии: обнародованы страшные кадры

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На юго-востоке Исландии большие волны вызвали обвал льда с выводного ледника Брейдамеркурйокудль.

Туристы фотографировались на берегу, когда произошло ледяное цунами, им пришлось спасаться бегством.

Видео происшествия опубликовали на странице туркомпании Háfjall в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ледяное цунами в Исландии

Ледяное цунами в Исландии

Скриншот видео

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Также на странице компании размещено снятое с дрона видео обвала ледника в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канаду накрыло ледяное цунами, которое сносило на своем пути уличные фонари и деревья.

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Место
Исландия
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