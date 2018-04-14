"Леди ада" или "роза в пустыне": кто такая жена Башара Асада

Англичанка по происхождению, но далеко не по своим взглядам, жена президента Сирии Башара Асада Асма не раз оказывалась в центре скандалов и разных разоблачений.

В Сирии СМИ представляют ее как "розу в пустыне", но западные журналисты давно окрестили эту женщину "леди ада". The Sun рассказало все, что нужно знать о первой леди.

Итак, родилась Асма Ахрас 11 августа 1975 года в Актоне, на западе Лондона.

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Ее родители – мусульмане-сунниты из Хомса - сирийского города, расположенного возле авиабазы. Фаваз Ахрас - кардиолог, а ее мать, Сахар Ахрас, является отставным первым секретарем Сирийского лондонского посольства.

Асму воспитывали в Лондоне. Там она посещала среднюю школу Twyford Church of England и Queen's College London.

В 1996 году она окончила факультет компьютерных наук и французской литературы.

Она свободно говорит на французском, испанском, арабском и английском языках.

После окончания учебы Асма работала в Deutsche Bank Group в качестве аналитика хедж-фондов.

Тогда же она познакомилась и начала встречаться с Башаром Асадом. Это произошло во время семейного отдыха в Сирии. Они сыграли "тайную" свадьбу в 2000 году. Главе Сирии тогда было 35 лет, его избраннице - 25.

На данный момент они воспитывают троих детей.

Сразу после свадьбы Асме создали имидж "розы в пустыне". Ее даже называли второй "принцессой Дианой". Однако вскоре все эти иллюзии развеялись - так как тюрьмы наполнялись политзаключенными, а бомбы продолжали падать.

Кроме того, в 2012 году международная организация Wikileaks обнародовала шокирующие данные. Пока в Сирии льется кровь, первая леди тратит 350 тысяч долларов за 130 единиц мебели.

Кроме того, она купила туфли за 7 тысяч долларов с хрустальными каблуками с доставкой в ​​Дубай, чтобы обойти санкции.

Президентский особняк семьи Асадов стоит 1 миллиард долларов и был спроектирован японским архитектором Кензо Танжу.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.