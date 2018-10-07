"Лечу к другу Владимиру": известный политик ЕС поехал на день рождения Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибудет на празднование 66-го дня рождения президента России Владимира Путина.

Несмотря на то, что официально пресс-секретарь российского лидера не заявлял о возможных гостях празднования, итальянский политик поспешил заявить о своем визите в Facebook.

"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", — говорится в сообщении.

По сообщению итальянских СМИ, Берлускони будет присутствовать на празднике Путина вместо мероприятия своей партии "Вперед, Италия", которое состоится в Милане.

Кстати, сам Берлускони рассказал, что двадцать девятого сентября, когда ему исполнилось 82 года, он получил от российского президента поздравления, которые "всегда особенны".

Берлускони уже бывал на дне рождения российского лидера. В 2017 году в Сочи он подарил Путину большой пододеяльник, на котором было изображено рукопожатие двух политиков на фоне российского Собора Василия Блаженного и Колизея.

Forza Italia

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта в Италии состоялись парламентские выборы, на которых партия Берлускони "Forza Italia" получила поддержку 14% избирателей. Голосование запомнилось забавным инцидентом: на Берлускони набросилась полуголая активистка Femen. "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся", - крикнула она в лицо политику.