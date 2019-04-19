ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Лечили ваших солдат": Соловьев выдал циничный фейк о "спасении" Украины

Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что в 2014 году Россия якобы помогла украинскому народу обрести настоящее счастье.

Более того, он сказал, что страна-агрессор стала спасением даже для украинских защитников, пострадавших на войне. Циничную речь пропагандист озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что Соловьев не исключил повторения сценария 2014 года после выборов в Украине и пообещал, что Россия снова "спасет" соседнее государство.

"Мы готовы — опять несколько миллионов украинцев пойдут на нашу землю. Мы их примем, как братьев всегда принимают. И мы поможем им устроиться, вылечим их, поможем им обрести свое счастье, как это произошло в 2014 году", — лицемерно заявил главный путинский пропагандист.

Новости
"Новороссия вернется!" Соловьев пригрозил Украине реваншем "русского мира"

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Вы же забываете главное — вы когда начали братоубийственную войну, куда люди пошли? Сколько миллионов людей пришли в Россию? Вы забываете, мы же их всех приняли, мы же им всем помогли, мы всех раненых вылечили. Ваши солдаты раненые куда бежали? Они шли к нам! Мы их вылечивали и возвращали обратно со знаменами и оружием", — нагло соврал Соловьев, умолчав о более чем 10 тысяч украинцев, убитых российскими оккупантами на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
20
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"умолчав о более чем 10 тысяч украинцев, убитых российскими оккупантами на Донбассе." ........... Так это "российские оккупанты" убили более 10 тысяч человек?!!! Вислоухие забыли ,кто направил армию и авиацию на Украинские города. Забыли про колонны с танками и "градами" которые стягивала Украина на Донбасс,Забыли про то то как их спрашивал то же Путин о том "не сошли ли они с ума если собрались все это применять" ТВАРИ!!! Это вы обстреливали и бомбили свои города ,это вы ухайдкали тысячи мирных жителей на Донбассе. Вы думаете что все про это забыли ??? Хер вам на всю вашу свинную рожу .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фрумос Фэт
Фрумос Фэт
Семёнов Александр, да иди нахер ватный лапоть со своим недомнением...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
что не так он сказал? когда бравые киборги бежали от шахтеров через границу в Ростовскую область, это Рооссийское ТВ показывало на весь мир, как их отмыли, переодели и накормили, а потом передали украине....или уже подзабыли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фрумос Фэт
Фрумос Фэт
Южный Гарик, ватный недоумок что ты здесь забыл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Мотли Крю
Мотли Крю
За 67 млн руб. в месяц и нитакое можно говорить)) Шоу должно приносить деньги! Воспринимать всерьез рассуждения всяких клоунов удел глупых и ущербных людей. В России таких то же хватает. Но есть страны , где люди клоунов в президенты выбирают, насмотревшихся их шоу. Вот где зомби то живут))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения