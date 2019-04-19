"Лечили ваших солдат": Соловьев выдал циничный фейк о "спасении" Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что в 2014 году Россия якобы помогла украинскому народу обрести настоящее счастье.

Более того, он сказал, что страна-агрессор стала спасением даже для украинских защитников, пострадавших на войне. Циничную речь пропагандист озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что Соловьев не исключил повторения сценария 2014 года после выборов в Украине и пообещал, что Россия снова "спасет" соседнее государство.

"Мы готовы — опять несколько миллионов украинцев пойдут на нашу землю. Мы их примем, как братьев всегда принимают. И мы поможем им устроиться, вылечим их, поможем им обрести свое счастье, как это произошло в 2014 году", — лицемерно заявил главный путинский пропагандист.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Вы же забываете главное — вы когда начали братоубийственную войну, куда люди пошли? Сколько миллионов людей пришли в Россию? Вы забываете, мы же их всех приняли, мы же им всем помогли, мы всех раненых вылечили. Ваши солдаты раненые куда бежали? Они шли к нам! Мы их вылечивали и возвращали обратно со знаменами и оружием", — нагло соврал Соловьев, умолчав о более чем 10 тысяч украинцев, убитых российскими оккупантами на Донбассе.

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