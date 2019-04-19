"Лечили ваших солдат": Соловьев выдал циничный фейк о "спасении" Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что в 2014 году Россия якобы помогла украинскому народу обрести настоящее счастье.
Более того, он сказал, что страна-агрессор стала спасением даже для украинских защитников, пострадавших на войне. Циничную речь пропагандист озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Примечательно, что Соловьев не исключил повторения сценария 2014 года после выборов в Украине и пообещал, что Россия снова "спасет" соседнее государство.
"Мы готовы — опять несколько миллионов украинцев пойдут на нашу землю. Мы их примем, как братьев всегда принимают. И мы поможем им устроиться, вылечим их, поможем им обрести свое счастье, как это произошло в 2014 году", — лицемерно заявил главный путинский пропагандист.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Вы же забываете главное — вы когда начали братоубийственную войну, куда люди пошли? Сколько миллионов людей пришли в Россию? Вы забываете, мы же их всех приняли, мы же им всем помогли, мы всех раненых вылечили. Ваши солдаты раненые куда бежали? Они шли к нам! Мы их вылечивали и возвращали обратно со знаменами и оружием", — нагло соврал Соловьев, умолчав о более чем 10 тысяч украинцев, убитых российскими оккупантами на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соловьев пригрозил украинским патриотам физическим уничтожением российскими "добровольцами".
Также он заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.
Ранее рупор Кремля выражал уверенность в том, что боевые действия на Донбассе закончатся только тогда, когда Россия получит контроль над всей территорией Украины.
Пропагандист заявил, что Россия уничтожит украинских патриотов, которых он назвал "бандеровцами". Это якобы произойдет сразу после вхождения Украины в состав страны-агрессора.
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